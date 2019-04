Quando Cesare Cadeo ritirò il Telegatto nel 1984 per "Super Record"

Cesare Cadeo si è spento a 72 anni dopo una lunga lotta con la malattia. In molti hanno espresso cordoglio per la morte del giornalista e conduttore, ricordandolo con affetto, noi vogliamo fare un salto indietro nel tempo di trentacinque anni per mostrare il momento in cui presenziò ai "Telegatti" per ritirare il suo premio, assegnato a "Super Record". Sul palco ad accoglierlo c'è Mike Bongiorno, presentatore di quella edizione, accanto al quale Cesare ha condotto "Superflash".



"Ormai è diventato così bravo che fra poco lo devo licenziare, perché non è più un allievo ma un concorrente", lo introduce Mike. Cesare risponde con il sorriso: "Questo è un premio che non mi aspettavo, soprattutto è un grosso premio. Solitamente in queste occasioni si dice che tutti sono contenti perché è vero, e tutti sono commossi e questo è altrettanto vero, anhce chi è abituato a prendere premi. Io però sono felice anche perché il merito di questo premio non va a me ma, credo fra l'altro anche per i miei colleghi e amici, va a tutti coloro che ci hanno lavorato. E a me piace ricordarli. Credo che il Telegatto vada a loro".



Sul palco con lui anche Maria Teresa Ruta, Paolo Valenti, Aldo Biscardi, Marino Bartoletti.