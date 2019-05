Quando Grace Jones incantò il pubblico con "Love on top of love"

Oggi 19 maggio la celebre cantante Grace Jones spegne 71 candeline. La sua è una lunga carriera che parla di indiscussi successi e acclamati riconoscimenti maturati nel corso del tempo. Spumeggiante e dall'animo vulcanico, Grace Jones non passa certo inosservata, sia quando è sul palco sia lontano dai riflettori.



In occasione del suo compleanno la vogliamo ricordare nella sua esibizione italiana a "Vota la voce", quando incantò il pubblico intonando "Love on top of love".