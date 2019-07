Quando Giorgia cantò "Girasole" al "Festivalbar"

Giorgia Todrani, nota anche con il solo nome di Giorgia è tra le cantanti più note in Italia, ma ha avuto riscontri di vendite anche in altri paesi d'Europa, in Canada e America Latina. La carriera musicale della cantante inizia nell'autunno del 1993, quando presenta a Sanremo Giovani un brano scritto da lei, Marco Rinalduzzi e Massimo Calabrese, "Nasceremo", classificandosi prima e ottenendo perciò l'accesso al Festival di Sanremo dell'anno successivo nella sezione "Nuove Proposte".



Da quel momento si accumulano diverse esperienze fino ad arrivare al 1999 con la produzione del suo quarto disco, Girasole, che rimane in classifica per oltre un anno vendendo più di 300mila copie: al suo interno si trova l'omonimo brano, un pezzo estremamente fresco ed estivo che non a caso la cantante porta al "Festivalbar" di quello stesso anno tra gli applausi del pubblico