Quando Francesco Totti sfilò nudo per la sigla di "Mai dire Gol"

La sua carriera era sbocciata da poco più di cinque anni, non aveva ancora vinto lo scudetto della stagione 2000-2001, non poteva probabilmente immaginare che nel 2006 avrebbe alzato la coppa del mondo con l'Italia, era lontano dai tanti record che lo avrebbe consacrato tra i calciatori più forti di tutti i tempi, ma nel 1998 Francesco Totti si era già ritagliato un ruolo da grande campione e col passare del tempo avrebbe confermato le attese.



Quell'anno il talento giallorosso fu protagonista - senza mutande- della sigla di "Mai dire Gol", dove veniva inseguito in un centro commerciale da Ellen Hidding e Alessia Marcuzzi. In attesa dell'importantissima sfida di Champions League tra Porto e Roma, in programma questa sera, riviviamo la celebre clip.



Per rivedere le migliori performance di tutti i programmi del passato firmati Mediaset, basta visitare la sezione "Cult" del sito Mediaset Play.