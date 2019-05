Quando Fiorello presentò la sua ultima puntata di "Karaoke"

È cominciato nel 1992 con "L'italiano" di Toto Cutugno. Dopo due anni e altrettante stagioni, "Karaoke" si è chiuso a San Severino Marche. Il programma musicale condotto da Fiorello aveva una formula molto semplice: ambientato nelle piazze italiane, permetteva alle persone di salire sul palco ed esibirsi, appunto, al karaoke. La stagione 1993-94 del programma si è conclusa con 239 puntate, 50mila chilometri percorsi e 75 città visitate e per l'occasione non solo i partecipanti sono saliti sul palco ma anche tutta la troupe.



