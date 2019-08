Quando Fabrizio Frizzi ripercorreva la sua carriera a "La Grande Avventura"

"Mi piace la Gialappa's". A parlare è Fabrizio Frizzi che in una vecchia puntanta di "La Grande Avventura" si è fatto intervistare da Lorella Cuccarini. Il presentatore televisivo all'epoca aveva una relazione con Rita Dalla Chiesa, anche lei impeganta nel mondo televisivo.



Alla domanda: "Tu e Rita vi criticate a vicenda in campo lavorativo?". Frizzi ha detto di no alla Cuccarini che però subito ha aggiunto: "Lei non ha detto la stessa cosa quando l'ho intervistata". I due si sono lasciati dopo molti anni d'amore. Frizzi si è risposato e ha avuto una bambina, ma a marzo del 2018 è scomparso a seguito di una malattia.