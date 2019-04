Quando De Gregori cantò "Bambini venite parvulos" ai Telegatti 1991

Da "Generale" a "Rimmel", da "La donna cannone" a "La leva calcistica del 68", le ricercate sonorità ma soprattutto i testi delle canzoni firmate Francesco De Gregori hanno contribuito a scrivere pagine importantissime nella storia della musica italiana. Oggi il celebre cantautore festeggia 68 anni, la maggior parte dei quali passati sul palco o in sala di registrazione a sperimentare nuova musica, a dare forma alle sue emozioni.



Per celebrare il compleanno di De Gregori, riviviamo dunque la sua esibizione ai Telegatti 1991, quando salì sul palco presentando "Bambini venite parvulos", brano contenuto nel suo undicesimo album "Mira Mare 19.4.89" uscito proprio il 19 aprile 1989.



