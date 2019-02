Quando Antonella Mosetti fece commuovere le ragazze di "Non è la Rai"

Un lungo abito bianco, il velo che dalla testa scende lungo la schiena, un piccolo bouquet tra le mani e le note dell'inconfondibile brano di Mina "L'ultima occasione". Sono gli ingredienti per la straordinaria esibizione andata in scena nel 1995 a "Non è la Rai", quando una giovanissima Antonella Mosetti fece commuovere le altre ragazze della trasmissione di Italia 1.



Sin dal 1993, la showgirl era diventata una delle ragazze più amate e seguite della trasmissione ideata da Gianni Boncompagni, comparendo spesso accanto a Ilaria Galassi. Da lì a poco, Antonella Mosetti sarebbe davvero convolata a nozze con l'imprenditore Alessandro Nuccetelli e dalla loro unione l'anno seguente sarebbe nata Asia. Per rivedere le migliori performance di tutti i programmi del passato firmati Mediaset, basta visitare la sezione "Cult" del sito Mediaset Play.