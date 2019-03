Quando Alessia Mertz cantava Battisti a "Non è la Rai"

"Sole giallo, sole nero" è la canzone di Lucio Battisti cantata da Alessia Mertz durante una delle puntate di "Non è la Rai". La showgirl, all'epoca diciasettenne ha partecipato alla seconda edizione del programma rimanendo fino alla chiusura definitiva nel '95. Subito dopo, Alessia è stata scelta da Antonio Ricci per vestire i panni della velina mora a "Striscia la notizia".



"Non è la Rai", è stato un programma televisivo targato Mediaset andato in onda dal '91 al '95. La trasmissione, fenomeno di costume degli anni '90, andava in onda in diretta dallo studio 1 del Centro Safa Palatino di Roma. Protagonisti del varietà erano balletti, giochi telefonici e canzoni, tutti eseguiti da un gruppo di ragazze adolescenti o poco più. La prima edizione del programma è stata condotta da Enrica Bonaccorti, la seconda da Paolo Bonolis e le ultime due da Ambra Angiolini.



Per rivedere le migliori performance di tutti i programmi del passato firmati Mediaset, basta visitare la sezione "Cult" del sito Mediaset Play