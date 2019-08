Quando Alberto Sordi consegnò il Telegatto a Maurizio Costanzo

Giornalista, conduttore, autore, regista e sceneggiatore, paroliere e protagonista dell'innovazione che negli anni ha segnato radio e televisione, lasciando la sua impronta anche nel mondo della musica e del cinema.



Difficile riassumere in poche righe la straordinaria carriera di Maurizio Costanzo, che mercoledì 28 agosto festeggia 81 anni. Con il suo stile unico e inimitabile, col tempo è riuscito ad affermarsi come uno dei principali protagonisti del talk-show televisivo: una prova su tutte è la longevità del suo "Maurizio Costanzo Show", nato nel 1982 e ancora oggi presente nel palinsesto di Canale 5.



In occasione, dunque, del suo compleanno, riviviamo la consegna del Telegatto da parte di Alberto Sordi proprio a Maurizio Costanzo, durante la cerimonia del 1989.