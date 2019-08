Mediaset Extra in festa per gli 81 anni di Maurizio Costanzo

Mercoledì 28 agosto, in occasione dell'81esimo compleanno di Maurizio Costanzo , Mediaset Extra (canale 34 del telecomando) festeggia il giornalista ed autore con una programmazione ad hoc, che partirà alle 7 del mattino per protrarsi fino alle 6 del giorno successivo. Centrale, in prima serata, lo speciale "Sipario: buon compleanno Maurizio", che ripercorre la lunga, ricca ed eclettica carriera con testimonianze di Fiorello e Maria De Filippi.

Apre i festeggiamenti alle 7 un episodio della sitcom "Ovidio", dove Costanzo-attore è proprietario di un'enoteca a Monaco di Baviera ed è sposato con Gertrud, cantante lirica mancata. I due hanno tre figlie (Monica Scattini, Sabina Guzzanti e Claudia Pittelli) e tre bassotti.

A seguire la puntata di Maurizio Costanzo Show con ospiti Vittorio Gassman, Monica Vitti e Alberto Sordi. Dalle 9.30 la festa di compleanno prosegue con la puntata-omaggio del MCS "I tre tenori", con Mike Bongiorno, Corrado e Raimondo Vianello, protagonisti di una serata condotta da Costanzo ed Enrico Mentana. Alle 11.30, la riproposizione del "Maurizio Costanzo Show" realizzato per celebrare i 20 anni del talk show piu' longevo della Tv italiana. Ospiti: Alberto Sordi, Raimondo Vianello, Gino Paoli, Gigi Proietti, Fiorello, Fabio Capello, Enrico Mentana, Bruno Vespa, Emilio Fede, Gad Lerner, Ezio Greggio, Enzo Iacchetti, Luciana Littizzetto, Giuliana De Sio, Nancy Brilli, Enrico Brignano, Giobbe Covatta.

Alle 13.30 va in onda il film Melodrammore, unica regia di Costanzo, con un cast che comprende Enrico Montesano, Claudio Villa, Nilla Pizzi e Jenny Tamburi. Il film del '78 racconta di un attore che chiede aiuto al grande Amedeo Nazzari per poter recitare in un film strappalacrime. Alle 15.30, il Gran Finale di Buona Domenica, storico contenitore pomeridiano con Costanzo, Fiorello, Paola Barale, Claudio Lippi e Luca Laurenti. Nella notte, dalle 4.15, spazio al cult "Orazio", nel quale Costanzo debutta come attore con Simona Izzo. Chiusura alle 5.30, con un altro episodio di Ovidio.