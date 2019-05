"Il film racconta il declino di un cantante e un calciatore che hanno raggiunto il successo negli anni '80". A parlare è Paolo Sorrentino che, nel 2001, spiega al "Maurizio Costanzo Show" la trama del suo ultimo film: L'uomo in più.



L'artista napoletano quest'anno spegne 49 candeline. Nel 2014 la sua pellicola, La grande bellezza, ha vinto sia l'Oscar che il Golden Globe come miglior film straniero. Ha, inoltre, presentato cinque delle sue pellicole al Festival di Cannes aggiudicandosi il premio della giuria per Il divo, candidato anche all'Oscar al miglior trucco di scena.



