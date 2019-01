Quando a "Mai Dire Gol" Lolita importunò Alessandro Del Piero

Non è stato il primo debutto di Luciana Littizzetto a "Mai Dire Gol", con il quale ha iniziato a collaborare nel 1997, ma l'edizione del '99 è stata l'occasione per introdurre due suoi nuovi personaggi molto popolari: la pianista Nives e la ninfomane Lolita. Con la sua voce roca e le sue insistenti avance, la Littizzetto prende di mira Alessandro Del Piero dichiarando di essere "intasata di ormoni": seppur in imbarazzo, il calciatore della Juventus le regge il gioco per tutta la durata dello sketch.