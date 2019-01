Anna Falchi figlia di Raimondo: il cameo della showgirl in "Casa Vianello"

"Da quando ho saputo certe cose tra noi è cambiato tutto: lei è mio padre" Era il 1993 quando una giovanissima Anna Falchi faceva la sua comparsa in "Casa Vianello", una delle sitcom che ha fatto la storia della televisione italiana grazie soprattutto all'ironia dei coniugi Sandra e Raimondo.



Nella lunghissima storia della trasmissione, la coppia accolse una serie di famosissimi ospiti. Tra questi anche Anna Falchi, che vestì i panni di una nuova vicina. In realtà la ragazza si presenta a Raimondo affermando di essere sua figlia, nata da una relazione con Mattea, scatenando così una serie di situazioni molto divertenti. L'uomo, inizialmente in difficoltà, rimane però fermo sulla sua convinzione: non è sua figlia.