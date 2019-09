"Posso solo tentare di fare il punto sul futuro della televisione ma per farlo bisogna prima vedere il presente. E il presente sembra far parte della nostra storia. Che cosa diventeremo? Che cosa ci aspetta? Cosa diventerà questa televisione?" Così, fra una battuta e l'altra, Pippo Franco cerca di farsi un'idea del futuro sul palco de "La grande avventura" nel 1995, accompagnando alla sua ironia profonde riflessione.



Ma Franco, che oggi compie 79 anni, ha anche un progetto nel cassetto. "Mi piacerebbe fare un programma di circa dieci minuti sull'arte, più precisamente sull'arte moderna. Vorrei mettere a contatto le persone con opere dal linguaggio astratto e chiedere loro cosa vogliano dire, per comprendere quanto in fondo noi ci siamo allontanati dall'espressione artistica e quanto dal punto di vista artistico l'Italia stia vivendo un degrado che non merita. Sarebbe anche uno spettacolo spiritoso e informativo".