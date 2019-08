Pino Insegno compie 60 anni, eccolo giovanissimo ne "I ragazzi della 3C"

Alcuni potrebbero ricordarlo per essere stato la voce di Aragorn (Viggo Mortensen) nella trilogia de "Il Signore degli Anelli", altri per il suo enorme successo in qualità di comico soprattutto insieme al gruppo della Premiata Ditta, altri ancora come attore in film e serie tv.



Giuseppe "Pino" Insegno è nato a Roma il 30 agosto 1959 e dal 1981 ha cominciato la sua carriera artistica, anzitutto comica, per poi passare al grande e piccolo schermo in qualità di attore e presentatore televisivo. Ha persino tentato, tra il 2001 e il 2002, la carriera calcistica acquistando parte della S.S. Lazio Calcio Femminile e diventandone presidente.



Prima di tutto questo successo, però, Insegno compare in una delle più note serie televisive italiane degli anni '80: "I ragazzi della 3C". Qui, nell'episodio "La Recita", viene organizzata una rappresentazione teatrale in chiave eccentrica di Shakespeare e tra gli attori c'è proprio un giovane Pino Insegno nei panni di Giulio Cesare.