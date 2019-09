Esattamente 88 anni fa nasceva Sandra Mondaini

Era il 1° settembre 1931 quando a Milano nasceva Sandra Mondaini, attrice che accanto al marito Raimondo Vianello ha riscritto la storia della televisione italiana.



Impegnata a teatro, al cinema, in radio e sul piccolo schermo, Sandra Mondaini raggiunge il successo ancora giovanissima, dando il via a una brillante carriera artistica di oltre sessant'anni.



Impossibile non ricordare la collaborazione con il marito Raimondo Vianello, con il quale ha formato una delle coppie più amate di sempre: le loro simpatiche discussioni sono state al centro di "Casa Vianello", la sitcom più longeva della televisione italiana, in onda per ben sedici stagioni dal 1988 al 2007. Riviviamo dunque uno degli sketch più riusciti della serie, l'indimenticabile "Che barba, che noia".