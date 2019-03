Ottantasette anni fa nasceva a Roma Gianfranco Funari. Il giornalista che si definiva "il giornalaio più famoso d'Italia" è stato anche un conduttore televisivo, opinionista e cabarettista italiano. In un'intervista a Target, programma televisivo degli anni '90 di Canale 5, Funari spiega il suo modo di entrare in casa della gente e di fare televisione.



Il suo stile comunicativo particolare e intenso era caratterizzato da un linguaggio molto diretto e spesso volgare. Nel corso della sua carriera, Funari ha lavorato sia per le reti Rai che Mediaset.



All'inizio del 2008 Funari fu ricoverato all'opsedale San Raffaele di Milano dove morì il 12 luglio, all'età di 76 anni. Sulla sua lapide il conduttore fece incidere: "Ho smesso di fumare" e "Manco qui taccio".