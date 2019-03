Sessantaquattro anni fa nasceva Pino Daniele, la sua esibizione al Festivalbar

Nel 1955 a Napoli nasceva il cantautore Pino Daniele. Chitarrista di formazione blues, Pino è stato uno dei musicisti più innovativi del panorama musicale italiano degli anni '70 e '80. Nel 1997 Daniele si è esibito al Festivalbar con "Dubbi non ho". Il brano fa parte dell'album "Dimmi cosa succede sulla terra", del quale sono state vendute oltre 900.000 copie.



In più di quarant'anni di carriera, il musicista partenopeo ha collaborato con numerosi artisti di prestigio, tra i quali: Franco Battiato, Francesco De Gregori, Lucio Dalla e tanti altri. La sua passione per diversi generi musicali ha dato origine a un nuovo stile da lui stesso denominato "tarumbò", volto a indicare la mescolanza della tarantella con il blues.



Pino Daniele è scomparso il 4 gennaio 2015. Da tempo afflitto da seri problemi cardiaci è morto d'infarto durante la notte.