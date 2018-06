Napoli, distrutto il monumento in memoria di Pino Daniele, un residente: "Non me lo spiego"

A Vico Due Porte, a Toledo, nel cuore dei Quartieri Spagnoli di Napoli, era possibile ammirare un bel monumento in polistirolo dedicato a Pino Daniele. Qualcuno ha abbattuto l’opera, lasciando ciò che ne era rimasto per terra. Proprio in prossimità del concertone in memoria del cantante napoletano che si svolgerà domani, 7 giugno, allo stadio San Paolo. In collegamento con Pomeriggio Cinque alcuni residenti hanno esternato tutta la loro amarezza per quanto accaduto.



Olga, commerciante del posto, si è detta davvero dispiaciuta: "Ho visto tutti i pezzi buttati per terra. Questa cosa ha fatto male a Napoli". Un altro residente ha invece esternato la sua incredulità: "Forse a qualcuno piaceva l’opera, ha tentato di prenderla e di portarla a casa come souvenir, ma incidentalmente l’ha spaccata e l’ha lasciata per terra. Non voglio credere che qualcuno - napoletano, quartieriano o italiano - abbia avuto il coraggio di togliere un monumento di Pino Daniele da un muro. Non me lo spiego. Colgo l’occasione per invitare qualche artista a venire a realizzare un murales al posto dell’opera". Così nessuno potrà portarlo via.