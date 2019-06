La tv degli anni Novanta in un unico video

Da "La terra dei cachi" di Elio e le Storie Tese al "Karaoke" di un giovanissimo Fiorello, dalle hit che coloravano l'estate dal palco del "Festivalbar" all'ascesa di Ambra Angiolini con "Non è la Rai". Difficile racchiudere in poche righe tutti i programmi che hanno segnato la storia della televisione italiana negli anni Novanta.



Tante le trasmissioni entrate nella memoria collettiva, così come il successo riscontrato da alcuni aspiranti artisti, comici e conduttori. Basti pensare all'ironia di Aldo, Giovanni e Giacomo messa in mostra a "Mai dire gol", oppure agli sketch di Antonio Albanese e ai personaggi interpretati da Luciana Littizzetto.



E in quel periodo non sono mancati format che guardavano al futuro, come "Target", dedicato alle innovazioni tecnologiche e alla rapida ascesa di internet.