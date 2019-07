Il debutto di Natalino Balasso a "Cabaret per una notte" nel 1986

"Cabaret per una notte" è stato un programma televisivo italiano andato in onda in prima serata su Italia 1 per tre stagioni, dal 1986 al 1988. Ha contribuito a lanciare numerosi attori comici e cabarettisti che hanno poi trovato la popolarità negli anni Novanta, come Aldo e Giovanni (ancora senza Giacomo), Elio e le Storie Tese, Flavio Oreglio e Natalino Balasso.



Attore e scrittore autodidatta e versatile, il comico debutta proprio con questo programma del duo Peli superflui, salvo poi collaborare con Mediaset a partire dal 1993. Nel 1995, abbandonata l'attività di autore televisivo, si interessa al mondo della Commedia dell'Arte fondando a Bologna la Compagnia degli Gnorri con cui lavora fino al 2004. Si susseguono negli anni varie collaborazioni e spettacoli, la stesura di tre romanzi e nel 2011 la sperimentazione di nuovi format video sulla piattaforma YouTube nel suo canale "Telebalasso".