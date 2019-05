Ecco la nuova sigla di "Mila e Shiro due cuori nella pallavolo"

"Mila e Shiro due cuori nella pallavolo" rinnova la sigla e nella versione italiana è cantata, ancora una volta, da Cristina D'Avena. La serie è stata trasmessa per la prima volta, su Italia 1, nel 1986. Il cartone animato, tratto dal manga di Jun Makimura e Shizuo Koizumu, racconta le avventure di Mila Hazuki.



La ragazza si trasferisce dal paese alla città per frequentare le scuole medie. Proprio lì scopre la passione per la pallavolo, diventando molto presto una vera campionessa. Nel corso delle sue avventure, Mila si innamora del capitano della squadra maschile di pallavolo, Shiro Tachiki. L'amore tra i due ha fatto sognare migliaia di ragazzini appassionati della serie animata.



