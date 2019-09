Buon compleanno Sophia Loren: eccola premiata ai "Telegatti" da Giulio Andreotti nel 1988

Icona senza tempo e storia, diva tra le dive, Sophia Loren (nata a Roma il 20 settembre 1934) inizia la propria carriera a quindici anni con i primi concorsi di bellezza, poi i fotoromanzi, la radio, infine Hollywood. La sua bellezza al contempo perfetta e imperfetta è da sempre nell'immaginario comune. Con "La Ciociara" di Vittorio De Sica, nel 1960, conquista il pubblico e il suo primo Oscar ma per festeggiare i suoi 85 anni la vogliamo ricordare quasi trent'anni dopo, quando nel 1988 è stata premiata ai "Telegatti" da Giulio Andreotti per la serie "Mamma Lucia", trasmessa dalle televisioni di tutto il mondo. "Vorrei ringraziare tutti i miei fedeli amici e tutti quelli che mi vogliono bene e hanno votato per me, che hanno reso veramente indimenticabile il mio ritorno in Italia. Grazie".