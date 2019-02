Alla scoperta di Mimmo Amerelli, il leggendario personaggio di Luca e Paolo

"Alla consolle Mimmo Amerelli! Alla consolle Mimmo Amerelli!". Era il 1999 quando il duo comico genovese formato da Luca e Paolo portò al successo il divertente disc jockey. Il personaggio compariva nel corso delle puntate di "Ciro, il figlio di Target" e ironizzava sul mondo delle discoteche dicendosi interessato "alle donne e alla droga". Il deejay Mimmo Amerelli, terrorizzato dalla polizia, era solito intrattenere gli ospiti della Domopak e nel corso della sua carriera ha avuto l'onore di collaborare con grandissimi ospiti, come Claudio Cecchetto, Linus e Albertino, Molella. In seguito al loro successo, il tormentone lanciato durante la trasmissione è diventato una vera e propria hit cantata e ballata in locali e discoteche. Per rivedere le migliori performance di tutti i programmi del passato firmati Mediaset, basta visitare la sezione "Cult" del sito Mediaset Play.