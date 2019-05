A "Vota la voce" 1989 Gloria Estefan canta "Oye mi canto"

Nata a L’Avana al 1° settembre 1957, Gloria Estefan esordisce nel mondo della musica entrando a far parte del gruppo Miami Sound Machine, con i quali colleziona una lunga serie di successi dance. La verve latinoamericana è quella che caratterizza da subito la sua produzione e infatti, quando tra la seconda metà degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 accantona le proprie radici musicale per cercare di avvicinarsi a sonorità più pop, la sua carriera si offusca. Sarà poi nel 1993 con la riscoperta del lato latino che riprenderanno la sua ascesa e il suo successo a livello mondiale.



Nel 1989, durante la 17esima edizione di "Vota la voce" condotto da Red Ronnie e Lorella Cuccarini, Gloria Estefan cattura il pubblico presentandosi sul palco per cantare "Oye mi canto". Dal 2000 in avanti è comparsa anche in qualche film (Io & Marley) e serie TV (Glee).