Quando Giorgia cantò "Il cielo in una stanza" di Gino Paoli

Era il 1999 e Giorgia cantava sul palco di "Un disco per l'estate" una delle canzoni più famose di Gino Paoli: "Il cielo in una stanza". Il brano, scritto dal cantautore veneziano nel 1960, è stato interpretato da Mina e poi rilanciato negli anni '90 anche dall'artista romana in un cd singolo.



Proprio per l'occasione Giorgia si è esbita con questa canzone a Riccione durante la 35esima edizione del festival musicale radiotelevisivo.



