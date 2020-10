Spacca il ghiacchio a testate, l'impresa folle di JD "The Iceman"

Per rompere decine di lastre di ghiaccio usando la testa e le braccia ci vuole forza, tecnica e e anche un po' di follia. A "Tu sì que vales" JD "The Iceman" lascia di stucco giudici e giuria popolare distruggendo 120 lastroni in soli 44 secondi, usando la fronte e i pugni. Lui è un ragazzone americano di 32 anni che conclude il suo show frantumando un muro di ghiaccio: l'uomo ci si lancia contro con tutto il corpo, dopo una breve rincorsa. Un'impresa che gli è costata anche una piccola ferita sulla testa. "Un pazzo furioso", commenta divertito Rudi Zerbi, sconvolto, come tutti gli altri giudici, da tanta forza e coraggio.