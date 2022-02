Sorrisi Is Magic! "Tv Sorrisi e Canzoni" festeggia il 70° compleanno con un anno tutto speciale

Sono 70 anni ma non li dimostra. Arrivato per la prima volta nelle edicole italiane nell'ottobre del 1952, " Tv Sorrisi e Canzon i" è ancora oggi il settimanale punto di riferimento nel mondo della musica, del cinema e della televisione. Per festeggiare l'importante traguardo il brand del gruppo Mondadori lancia un ricco calendario di iniziative e appuntamenti che durante tutto l'arco dell'anno permetterà a un pubblico sempre più ampio di 5,7 milioni di lettori e utenti e 950mila fan di entrare in contatto con i personaggi più amati del mondo dello spettacolo.

"Non ho mai visto un settantenne così giovane! - ha dichiarato il direttore del settimanale, Aldo Vitali -. 'Sorrisi' festeggia un traguardo importante, ma non si ferma a guardare e a celebrare. Ha già lo sguardo rivolto al futuro e, come dimostrano i contenuti di tutti i nostri canali, non c'è brand più attento alla contemporaneità. 'Sorrisi' ha una tradizione: arrivare prima degli altri. È stato il primo giornale di spettacolo, il primo a pubblicare i programmi televisivi e i testi delle canzoni, a dare importanza alle tv locali e, recentemente, a dedicare uno spazio importante al mondo dello streaming. Ci aspetta un anno speciale, in cui verranno coinvolti come non mai tantissimi nostri lettori e nostri fan, dando loro la possibilità di fare esperienze uniche ed emozionanti".

Tutto partirà dal Festival di Sanremo 2022, per cui "Tv Sorrisi e Canzoni" è da sempre il media di riferimento. Ma questo è solo l'inizio: dall'Eurovision Song Contest 2022, che quest'anno si terrà in Italia, a Torino, fino ad approdare alla 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, "Sorrisi" sarà in prima fila in un susseguirsi di incontri, interviste, contributi inediti e iniziative dedicate al proprio pubblico. Che potrà seguirle non solo sul magazine ma anche sul sito ufficiale e sui canali social. Una lunga serie di momenti importanti che culminerà in una grande festa di fine anno.

IPA

Per Sanremo la corazzata "Sorrisi" sarà in campo con tutta la sua esperienza e le sue forze per seguire l'evento dalla mattina alla sera, raccontandolo in tutti i suoi risvolti. E lo farà in tempo reale tramite una programmazione social non stop sui suoi canali Instagram e Facebook (che lo scorso anno ha battuto tutti i record di audience). Tanti gli appuntamenti, dalla colazione del direttore con un ospite esclusivo, alla striscia "Commenta il look", passando per i "Diari degli artisti" e la "Posta del cuore" di Noemi.

E poi c'è la tradizione. Quella del settimanale più letto e venduto in Italia che a Sanremo ha dedicato tre numeri speciali interamente dedicati al meglio del Festival della musica con una tiratura eccezionale di 1 milione e mezzo di copie. Dopo il numero che ha presentato in anteprima e in esclusiva i testi delle canzoni in gara, con la tradizionale foto di gruppo in copertina, è adesso in edicola l'uscita con le interviste alle co-conduttrici del Festival, tanti contenuti inediti e le indicazioni per partecipare al grande concorso Sorrisi 70. E poi da martedì 8 febbraio, sarà la volta di tirare le somme, con il resoconto dell'intera settimana sanremese, con le immagini più belle delle cinque serate e la prima copertina del vincitore, fotografato in esclusiva per "Sorrisi".