"Sono la primavera del mio cuore", la sfilata a tema di Gemma 

Come un ciliegio in fiore Gemma Galgani ha sfilato a "Uomini e Donne". Con un abito in raso rosa, la dama torinese ha voluto omaggiare la primavera e insieme il suo entusiasmo per la vita. "Sono la primavera del mio cuore", ha dichiarato Gemma in una clip di presentazione prima della sfilata intitolata "Follie d'amore".

"Di solito in primavera si risveglia la natura, tu invece gli uomini li fai addormentare". Con queste parole, invece, Tina Cipollari ha commentato il look della dama. "Il mio voto per te è 2", severissimo il giudizio dell'opinionista che ancora una volta ha provato a stuzzicare la sua "nemica" che questa volta però non ha ceduto alle provocazioni e si è consolata con i 10 ricevuti da alcuni cavalieri del parterre maschile.