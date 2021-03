Armando: "Federica rimane? Magari Riccardo si sveglia”

Scintille a "Uomini e Donne" dopo che Armando ha "eliminato" Federica, una sua nuova corteggiatrice. Gianni lo attacca dicendo che il tronista si comporta in modo poco sincero. Armando reagisce alla critica alzando la voce: "Hai avuto prova dalle stesse persone che dico sempre la verità? Basta ho capito che non devo più risponderti", poi saluta la nuova arrivata e torna a sedersi.

Federica non prende male il rifiuto: "Armando mi fai simpatia lo stesso...non preoccuparti, c'è troppa tensione, dovrebbe essere un momento gioioso" e, poi, accetta di fermarsi nel parterre tra le altre corteggiatrici.

A questo punto Riccardo interviene e parla direttamente con la ragazza, ma Armando la prende malissimo e parte un battibecco tra i due che termina con la battuta infelice: "Federica rimane? Magari Riccardo si sveglia", mette la mascherina ed esce. Riccardo non ci sta e sbotta: "Io in questo momento non connetto...vado a fare due passi".

Interviene Maria De Filippi per riportare la serenità in studio: "Riccardo stai qui, è stata una battuta fuoriluogo, capita di farne... poi tu non hai stima di Armando come persona, giusto? Quindi, non farti toccare dai contenuti di chi non stimi?".