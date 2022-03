Soleil Sorge: "Non sono mai stata innamorata di Alex"

Molti pensavano che fuori dalla Casa del GF Vip sarebbero diventati una coppia, ma non è accaduto e Soleil Sorge sgombra il campo da ogni equivoco: "Non sono mai stata innamorata di Alex. Spero che la persona con cui sto e tutte le persone che mi conoscono possano capire quello che abbiamo vissuto lì dentro".

"Sicuramente non è facile capire tutto quello che si è visto ed è successo nella Casa. - chiarisce l'ex concorrente del GF Vip - Ho sbagliato tante cose e ci sono stati degli episodi, che avrei dovuto vivere in altro modo, mi prendo le mie responsabilità, però, sono convinta che tutte le persone che mi vogliono bene e, in particolare, la persona con cui ho un rapporto significativo, comprenderà alla perfezione. Io sono innamorata di un altro, lo sono sempre stata e l’ho sempre detto".