Soleil Sorge non crede alle scuse di Iconize: "Ha dei seri problemi e deve farsi aiutare"

Dopo le scuse in diretta tv a "Live - Non è la d'Urso" per la sua finta aggressione omofoba, l'influencer Iconize finisce ancora nel mirino delle critiche di Soleil Sorge. La showgirl che aveva smascherato il piano di Marco Ferrero, questo il suo vero nome, a "Pomeriggio Cinque" attacca ancora il suo ex amico: "Non credo a quello che ha detto".

Per Soleil, Iconize non sarebbe stato sincero: "Ho ricevuto una lettera da parte di una persona molto vicina a lui che mi ha raccontato tutto - spiega - continua a mentire, non si è trattato di autolesionismo e lui non era triste quella sera. La relazione con il suo ex? Lui è stato tradito, è vero, ma il suo ex è una persona squisita e non lo ha mai maltrattato. Io credo che lui abbia dei seri problemi e dovrà farsi aiutare".