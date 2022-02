Sofia Goggia risponde alla madre di Federica Brignone: "Si parla sempre di me, per quello mi dà dell'egocentrica"

"Si parla sempre di me e dice che sono egocentrica: il Tapiro dovremmo darlo a lei". Sofia Goggia, medaglia argento alle olimpiadi di Pechino, riceve il Terzo tapiro d'oro da Valerio Staffelli di "Striscia la notizia" dopo le accuse di Ninna Quario, ex sciatrice e mamma di Federica Brignone, che aveva detto: "Sofia è molto egocentrica, si piace molto al centro dell'attenzione, gode di questo e lo cerca da morire. Ha detto di essere amica di Federica, ma lei e mia figlia non sono mai state amiche".

"Federica è una cara compagna di sci, con il cronometro ci stimoliamo a vicenda - ha poi chiarito Goggia nella sua intervista a Staffelli -. Anzi, devo ringraziarla, perché senza quello che mi ha dato a livello sportivo non sarei la sciatrice che sono oggi".