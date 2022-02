Pechino 2022, Malagò: "Due medaglie storiche, senza parole per la Goggia"

"Un risultato eccezionale che conferma la forza delle nostre velociste.

Due medaglie che fanno la storia. Sono felicissimo per Nadia che si è meritata questo bronzo. Non ci sono parole per l'argento di Sofia: considerando come è arrivata qui e come era la situazione fino a pochi giorni fa, la sua prestazione è encomiabile". È il commento del presidente del Coni Giovanni Malagò dopo l'argento di Goggia e il bronzo di Nadia Delago nella discesa olimpica femminile ai Giochi di Pechino 2022.