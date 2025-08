"Sissi - Atto finale", su Canale 5 la conclusione della storia della principessa più amata

Appuntamento da non perdere per gli appassionati della storia della Principessa Sissi. Su Canale 5 Martedì 5 e mercoledì 6 agosto, in prime-time, in prima visione esclusiva e assoluta, va in onda "Sissi - Atto finale", la quarta e conclusiva stagione della serie con Dominique Devenport, Jannik Schümann e Désirée Nosbusch. Tutti gli episodi delle prime tre stagioni di Sissi sono disponibili gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity.