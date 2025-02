Sanremo 2025: Simone Cristicchi - "Quando sarai piccola", il significato del testo

Simone Cristicchi è in gara al 75° Festival di Sanremo con il brano "Quando sarai piccola". Per l'artista romano questa è la quinta volta in gara all'Ariston (dove ha vinto nel 2007 con "Ti regalerò una rosa"), più altre tre partecipazioni da ospite. La canzone è una delicata ballata piena di emozione e sentimento. Il testo è stato scritto dallo stesso Cristicchi insieme a Nicola Brunialti.