Simone Coccia: "Stefania era troppo impegnata, ora torno a fare spogliarelli"

Dopo il racconto fatto a "Domenica In" dalla Pezzopane, è il momento di Coccia di raccontare la sua versione. "Abbiamo deciso insieme di separarci ma il tema l'ho posto io - racconta in una intervista al "Corriere della sera" -, tra i suoi impegni e i miei non ci vedevamo mai". E adesso cosa succede? "Lavoro nello spettacolo e faccio serate, siccome il fisico me lo permette probabilmente tornerò a fare gli spogliarelli".

Quella tra Simone Coccia e Stefania Pezzopane è stata una storia bellissima, capace di resistere alle critiche e, talvolta, alle derisioni di chi non la vedeva di buon occhio. Anche per questo la fine di questa relazione è stata un dolore per entrambi, anche se andare avanti era diventato impossibile. Coccia è rimasto male anche per il fatto che tutti sembrassero preoccuparsi solo del dolore della Pezzopane e non del suo, tanto da sfogarsi con un post su Facebook in cui ha scritto "tutti che si preoccupano della sofferenza e della dolcezza di Stefania, come se io avessi un cuore di pietra e i sentimenti congelati. Ma nessuno si è preoccupato di come sta Simone, per molti questo è irrilevante".

Per la coppia impegni inconciliabili Se la storia tra Simone Coccia e Stefania Pezzopane è finita non è perché sia finito l'amore tra i due, tanto che la separazione è avvenuta consensualmente e nei termini più amichevoli. Ma semmai proprio perché amandosi era impossibile portare avanti un rapporto in cui non ci si vedeva più. "Io ero impegnato, lei super impegnata - racconta nell'intervista Simone -. Ma mentre io esco alle 8 e torno la sera alle 18,lei esce alle 7 e rientra anche a mezzanotte. Lo capisco, eh. Ma nel tempo la relazione si indebolisce. Erano settimane che ci si vedeva una volta, forse due, la sera per mezz’ora: non era sufficiente".