Silvia Toffanin torna a "Verissimo": "Tra la famiglia e la carriera sceglierò però sempre la famiglia"

Una sfida che Silvia Toffanin vince ogni anno, visto il successo di "Verissimo", che nella scorsa stagione ha toccato picchi del 30% di share e quasi 3 milioni di telespettatori. Eppure lei non si monta la testa e anche se ha ricevuto molte proposte per la conduzione di prime serate, dice sempre di no e resta fedele al suo talk show: "Mi lusinga che pensino a me, ma, rischiando di sembrare fuori dal mondo, io tra la carriera e la famiglia sceglierò sempre la famiglia. Perché il tempo che posso passare con chi amo è il regalo più grande che esista".



In fondo però anche "Verissimo" è un po' la sua famiglia, la sua casa, un posto dove è capace di far sentire gli ospiti a proprio agio, usando molto anche il linguaggio del corpo tra abbracci, come quello toccante con Nadia Toffa che Silvia dice "non dimenticherò mai..." e sguardi empatici: "Lo faccio per farli sentire a casa. Ciò non vuol dire però che io debba fare solo domande che piacciono a loro. Significa che li rispetto e che possono sentirsi liberi di parlare". Ed è quello che fanno, non ultimo il caso di Pamela Prati: "Il succo del nostro mestiere è cercare di capire la verità e chi viene a Verissimo lo sa, quindi accetta di raccontarsi con generosità e possibilmente senza mentire". In quanto agli ospiti della nuova stagione nessuna anticipazione se non che gli habitué come Ilary Blasi torneranno sicuramente a deliziare il pubblico.