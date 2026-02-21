Silvia vs "Silvia", Vincenzo De Lucia sbarca a "Verissimo": l'incursione è tutta da ridere
Ospite per la prima volta l'imitatore di Silvia Toffanin si racconta: "Il mio primo personaggio? Maurizio Costanzo"
© Da video
La puntata di sabato 21 febbraio di "Verissimo" si è aperta con un'intervista particolare che ha visto protagonisti Silvia Toffanin e l'altra "Silvia".
Si erano già dati appuntamento nella trasmissione "This is me": ora la conduttrice ha visto la versione di sè stessa, interpretata dall'imitatore Vincenzo De Lucia, "irrompere" nello studio del talk show di Canale 5. Da perfetta "padrona di casa" l'altra "Silvia" ha accolto la conduttrice invitandola a sedersi. "Ti stai allargando!", dice Toffanin.
Dismessi i panni dell'altra "Silvia", Vincenzo De Lucia è rientrato in studio questa volta per raccontasi a tutto campo, dalla carriera alla passione, quella per le imitazioni di personaggi famosi, maturata sin da piccolo. "A sei anni avevo questo pallino, ricordo che la prima imitazione è stata quella di Maurizio Costanzo anche se poi sono diventato popolare con quella della moglie, Maria De Filippi", dice l'artista partenopeo. E svela qualche dettaglio sullo studio del personaggio. "Da bambino seguivo la replica mattutina del Maurizio Costanzo Show, mettevo le sedie una vicina all'altra e mi esercitavo a imitarlo. Ho avuto la fortuna di conoscerlo, è stato un grande regalo".