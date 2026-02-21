Silvia vs "Silvia", Vincenzo De Lucia sbarca a "Verissimo": l'incursione è tutta da ridere

Dismessi i panni dell'altra "Silvia", Vincenzo De Lucia è rientrato in studio questa volta per raccontasi a tutto campo, dalla carriera alla passione, quella per le imitazioni di personaggi famosi, maturata sin da piccolo. "A sei anni avevo questo pallino, ricordo che la prima imitazione è stata quella di Maurizio Costanzo anche se poi sono diventato popolare con quella della moglie, Maria De Filippi", dice l'artista partenopeo. E svela qualche dettaglio sullo studio del personaggio. "Da bambino seguivo la replica mattutina del Maurizio Costanzo Show, mettevo le sedie una vicina all'altra e mi esercitavo a imitarlo. Ho avuto la fortuna di conoscerlo, è stato un grande regalo".