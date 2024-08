Rosa ha iniziato il nuovo episodio del podcast volendo ringraziare tutti "per il sostegno, l'affetto e il supporto che avete dato a Shannen nel corso degli anni e ora alla sua famiglia. Lo apprezziamo moltissimo e apprezziamo tutti voi per tutti gli anni in cui l'avete seguita e amata". Per lei il podcast non è una novità, spesso in passato era stata ospite di diverse puntate, ma ora è diverso: raccoglie il testimone lasciato da Shannen in modo da far proseguire il progetto a cui lei teneva così tanto. “Ora farò del mio meglio per cercare di continuare per lei, perché è quello che avevamo parlato e che lei voleva che facessi - ha sottolineato -. Naturalmente, non sono lei. Non potrei mai essere lei. Non parlo bene come lei, ma sono qui per tutti voi e spero che tutti voi siate qui per me".