Sgarbi perde le staffe contro Barbara d'Urso, lei lo zittisce: "Vai via cafone"

Lite furibonda negli studi di "Live Non è la d'Urso" tra la padrona di casa Barbara d'Urso e il critico d'arte Vittorio Sgarbi. Tutto è nato nel corso del talk con i protagonisti de "La Pupa e il Secchione e viceversa", quando l'ospite ha perso immediatamente le staffe mandando su tutte le furie la conduttrice del programma.

"Ciao VIttorio, esci di qua. Ti prego di non insultare e di andare via. Tu non vieni in diretta a raccontare i fatti tuoi nella mia trasmissione, non puoi dire parolacce. Non fai ridere. Chiedi scusa". Sgarbi però non è andato via restando in studio, ma senza dire più nulla.