Sfigurata da una donna, la testimonianza di Linda Batista: "È un'assassina, una criminale"

"Quella donna è un'assassina, una criminale. Io credo in Dio e nella giustizia e spero che dovrà restare in carcere e pagarmi i danni, sperando che non accada ad altre persone". Così Linda Batista interviene a "Pomeriggio Cinque" per raccontare la recente aggressione subita in un resort di Dubai, che le è costata ben 45 punti di sutura in volto.

"Mi viene da piangere, perché io con questa faccia sono diventata famosa nel mio Paese, che è l'Italia e ho fatto tutte le serie tv e i film per cui sono conosciuta e adesso mi vergogno a farmi vedere così - racconta in lacrime l'ex compagna di Rossano Rubicondi - Avevo partecipato al compleanno di una persona che conoscevo, insieme a un gruppo di dieci italiani. Qui c'era un giovane ragazzo vestito in modo un po' stravagante che è stato spinto e quando è caduto su di me l'ho difeso, chiunque l'avrebbe fatto. Poi, mentre stavo ballando sono stata spinta e in seguito a un colpo con una bottiglia sono caduta, con questa donna che ha iniziato a picchiarmi sul viso con il tacco della scarpa".

E aggiunge: "Devo ringraziare la sicurezza, che è intervenuta mentre io ho perso i sensi. Io non so come ho fatto a rialzarmi e a uscire dal locale".