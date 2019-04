Sexy tuca tuca tra Altobello e Brosio: è la richiesta dell’ex naufraga per il suo compleanno

Ballo scatenato per Sarah Altobello e Paolo Brosio in studio a “Domenica Live”. I due ex naufraghi si lanciano in una versione improvvisata del tuca tuca, al grido di "Mi piaci, mi piaci, mi piaci", voluta fortemente dalla influencer come regalo di compleanno da parte di lui. Un po’ imbarazzo e ingessato Brosio, più sciolta e disinvolta Altobello, il siparietto diverte tutto lo studio. Da quando erano sull’Isola le voci che tra i due ci sia del tenero non hanno smesso di circolare, ma lei in studio ha tagliato corto: “Gli facevo da badante”, ha dichiarato.