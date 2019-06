Serena Rutelli: "Dopo il 'Grande fratello' sono più forte, non mi serve più la psicoterapia"

"Dopo il 'Grande fratello' mi sento più forte e non ho più bisogno di tornare dalla psicoterapeuta". A parlare è Serena Rutelli , figlia adottiva di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli , che si racconta a " Gente ", posando con mamma Barbara. "Volevo mettermi alla prova e restare sola con me stessa. Per questo sono entrata nella Casa". E ribadisce ancora una volta di non avere intenzione di incontrare la madre naturale.

Il reality come forma di terapia. E' quello che ha fatto Serena, volendosi mettere alla prova. E a quanto pare la "cura" è riuscita. "Sono stata in cura da una psicologa, sempre la stessa, da quando avevo 10 anni - racconta lei al settimanale -. Ma dopo l’esperienza nella Casa mi sono sentita più forte. E non sono più tornata in analisi".

La ragazza, che nel servizio posa come mamma Barbara, racconta come sia stato difficile arrivare a pronunciare quella parola... "Ho detto per la prima volta la parola mamma molto tardi, intorno a 22 anni - dice -. Una sera, a cena tutti insieme. Prima la chiamavo con il suo nome, Barbara. Ma è lei la mia mamma, a tutti gli effetti". E a tal proposito chiude definitivamente le porte alla madre naturale che le aveva mandato una lettera mentre si trovata nella Casa del GF. "L’ho detto e lo ribadisco, non voglio incontrare la mia madre naturale" conferma.



Oggi Serena ha un ragazzo, Alessandro. "Mi ha detto che vuole un figlio da me, ma è ancora troppo presto. L’adozione? Non la escludo. Per me e per mia sorella è stata una fortuna".