Barbara Palombelli a “Verissimo”: “L’adozione di Serena e Monica è stata miracolosa”

Serena Rutelli, figlia adottiva di Francesco e Barbara Palombelli, è una delle concorrenti del “Grande Fratello 16”, ma la storia di Serena e di sua sorella Monica parte da lontano. Ed è mamma Barbara, ospite a “Verissimo”, che racconta il processo di adozione delle bimbe: “È stata miracolosa. Io mi ero informato per delle mie amiche e dei miei amici e quando siamo arrivati – spiega la giornalista – abbiamo scoperto che queste due bimbe erano state cresciute dalla stessa suora che aveva cresciuto Cisco (l’altro figlio adottivo della coppia) a Quito, in Ecuador”. Una sorpresa, anche perché Barbara e Francesco avrebbero voluto adottare solo un altro bambino e invece alla fine Monica e Serena sono diventate le loro figlie. Adesso Serena è dentro la Casa più spiata d’Italia, ma come l’hanno presa in famiglia?: “Ci siamo rivolti allo psicologo che la segue e ci ha consigliato di farla entrare al “Grande Fratello” e io sono molto contenta perché sta acquistando personalità e coraggio – racconta la conduttrice di “Stasera Italia” - Erano dieci anni che avrebbe voluto partecipare a un reality”. Una scelta che invece papà Francesco Rutelli non condivide fino in fondo: “Lui purtroppo vede solo i lati negativi, ma stiamo aspettando che finisca questa esperienza per tirare le conclusioni”.