Serena Rossi e i quasi 20 anni accanto a Davide Devenuto: "È l’amore della mia vita"

I due si sono conosciuti sul set di "Un posto al sole", ma, come spiega Rossi, tra loro non è stato un colpo di fulmine: "Eravamo colleghi, abbiamo lavorato sul set per sei anni. Io avevo un fidanzatino, lui si divertiva. Avendo 13 anni di differenza non pensavo che tra di noi potesse nascere qualcosa, ma allo stesso tempo era come se ci fosse sempre stato un filo tra di noi".