Serena Enardu ricoverata in ospedale: "Sono svenuta... Per fortuna c'era mia sorella"

Un malore improvviso e Serena Enardu è svenuta alle prime ore del giorno: "Ieri sono stata male e alle 5 del mattino sono svenuta. Per fortuna con me c’era Elga che ha chiamato il 118, ha raccontato l'ex tronista e gieffina, nota per essere stata fidanzata con Pago, in una storia Instagram dove si mostra in un selfie dall'ospedale con scritta "ko". Perché si sia sentita male non è ancora stato chiarito ma la showgirl ha voluto ugualmente condividere con i suoi follower cosa le è successo.