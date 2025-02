Sanremo 2025: Serena Brancale - "Anema e core", il significato del testo

Il significato del testo "'Anema e Core' celebra l’essenza più autentica dell’amore, un sentimento puro che si esprime senza riserve. In un mondo dove spesso i sentimenti vengono filtrati, nascosti o mascherati per paura di essere giudicati - spiega la cantautrice -, il brano ci ricorda che amare davvero significa mostrarsi per ciò che si è, senza vergogna né timore, mettersi a nudo donandosi completamente a un’altra persona. Il titolo richiama un'espressione tipica napoletana, spesso utilizzata dalla persona a cui è dedicato il brano. Inoltre, è un omaggio a uno degli artisti che più mi hanno ispirato: Pino Daniele".