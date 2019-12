Selvaggia Roma e la pancia "come i bambini africani": "Chiedo scusa per la mia leggerezza"

"Chiedo scusa a tutti nuovamente perché comunque sia ho detto quella frase con troppa leggerezza, tanto che solo il giorno dopo mi sono accorta della gaffe". Così Selvaggia Roma, in studio a "Live - Non è la d'Urso", commenta la bufera che l'ha travolta dopo la sua recente frase in una delle storie di Instagram.



"Inizio a prenderle che mi sa che mi si è fermato il metabolismo! Ho una pancia! Avete presente i bambini africani? Ecco. Io sto facendo quella fine" ha dichiarato, parlando di alcune pillole che starebbe prendendo per perdere peso.



"Mi hanno detto di tutto, che sono razzista, omofoba... da un estremo all'altro. Quello che ho detto non è stato intenzionale per offendere, del resto anche io faccio parte dell'Africa. Mio padre è tunisino. Ho riconosciuto il mio sbaglio e sono consapevole della sciocchezza che ho commesso, ma il massacro mediatico che ho subito mi è sembrato eccessivo. A Roma si usa questa espressione per indicare quando si ha la pancia ma non è comunque una giustificazione nella maniera più assoluta."